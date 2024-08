Depuis qu’il a pris sa retraire à l’issue des Jeux Olympiques, Andy Murray est en totale décontraction.

L’Ecossais se plaît à sa nouvelle vie et continue de faire rire ses fans au travers de ses décla­ra­tions et de ses publications.

Et en parlant de décon­trac­tion, sa dernière publi­ca­tion Instagram en est le parfait exemple. On y voit Andy avec un masque de soin pour le visage, accom­pagné de la descrip­tion : « Je savais que la retraite allait me frapper de plein fouet ».

Une nouvelle photo iconique au palmarès d’Andy Murray !