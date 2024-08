La numéro 3 mondiale Aryna Sabalenka n’est pas une joueuse qui aime cacher ses émotions.

La Biélorusse déjà déten­trice de deux titres du Grand Chelem espère réaliser une belle perfor­mance à Cincinnati, juste avant d’en­tamer l’US Open.

Devant les médias, elle a expliqué à quel point le sport féminin pouvait être cruel menta­le­ment, et à quel point l’amitié était un sujet complexe entre les joueuses.

« En tant que jeune joueuse qui arrive sur le circuit, vous êtes encore en train d’ap­prendre. Ce que vous entendez à propos du circuit, c’est que personne n’est amical, que tout le monde est sour­nois et qu’il n’y a pas d’amitié dans le sport féminin. Quand vous entrez dans cette commu­nauté, vous essayez simple­ment d’être protec­trice. Vous avez un peu peur de vous ouvrir. Avec les années, vous réalisez que ce n’est pas comme ça que ça fonc­tionne. En ce moment, je me sens un peu plus à l’aise avec ce genre de choses. J’ai l’im­pres­sion que si je suis prête à jouer, rien ne peut me distraire en étant amie avec mes rivales, avec d’autres joueuses. Cela ne va pas nuire à mon tennis. Dès que j’ai compris cela, c’est devenu plus facile, plus convi­vial, plus amusant. »