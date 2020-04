Billie Jean King retient son souffle. Depuis l’annonce de Roger Federer de fusionner ATP et WTA, l’Américaine espère que le processus verra le jour. A l’origine de la création de la WTA et militante féministe, l’Américaine espère voir cette fusion de ses propres yeux comme elle l’a dit au journal New York Times : « J’ai 76 ans et j’espère, avant de mourir, que les hommes et les femmes s’uniront. C’est la bonne chose à faire pour notre sport. »

La gagnante de 12 titres du Grand Chelem en simple a rappelé la difficulté de son époque tout en confiant que les mentalités avaient changé : « C’était une période très difficile, très dure et j’ai continué à essayer de nous rassembler. Les hommes nous rejetaient. Mais je pense que c’est une nouvelle génération d’hommes aujourd’hui. Les hommes d’aujourd’hui sont différents, ils sont inspirants. Regardez ce que faisait Kobe (Bryant) avec le basket féminin. Ces gars veulent que leurs filles aient la même chose que leurs fils. Ce n’était pas comme ça dans le passé. Avant tout tournait autour des garçons. Nous sommes plus forts ensemble, en parlant d’une seule voix. Nous devons être unis, comme une famille, pour continuer à s’améliorer et à rivaliser avec les autres sports. »

Enfin, celle qui a remporté 129 titres en simple a rappelé l’importance des prises de parole de Roger Federer et Rafael Nadal : « Si des joueurs comme Federer et Nadal s’engagent, alors des choses peuvent arriver. Je prends une grande respiration car je veux que cela se produise, mais je sais aussi que ça représente beaucoup de travail. Une crise égale une opportunité. Je n’ai jamais abandonné. Avec la WTA, nous sommes passées au plan B. Maintenant, nous avons une chance de passer au plan A. »