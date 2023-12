On ne sait plus exac­te­ment quel rôle joue Nick Kyrgios dans la galaxie du tennis. Joueur, consul­tant, coach ? Difficile de se prononcer. On sait qu’il avait rendu service à un moment à Naomi Osaka notam­ment pour l’aider à améliorer son service, il n’est donc pas éton­nant qu’il soit derrière elle en ce moment alors qu’elle va faire son retour en 2024.

D’ailleurs Nick l’a clai­re­ment annonce sur les réseaux et il est prêt à nouveau à lui venir en aide si la joueuse japo­naise le désire.

« La meilleure partie du voyage est de réaliser que nous pouvons tous apprendre quelque chose de quelqu’un. Je suivrai et soutien­drai ton retour. Je suis heureux de t’aider à tout moment. Toute mon équipe est derrière toi. »