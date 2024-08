Qu’on ne s’y trompe pas, Carlos Alcaraz est bien évidem­ment avant toute chose un joueur de tennis incroyable, mais il est aussi très vite devenu une machine à faire des sous.

Forbes a révélé ce 23 août son clas­se­ment des joueurs et joueuses de tennis les mieux payés en 2024, en prenant soin de distin­guer l’argent gagné en compé­ti­tion et celui venant des parte­na­riats et des sponsors.

Et c’est bien Carlos Alcaraz qui est en haut de cette liste, avec un total de 42,3 millions de dollars récoltés depuis l’US Open 2023, dont 32 millions ne proviennent pas de ses gains en matches.

Forbes :

Highest‐paid tennis playershttps://t.co/gyJaMP75Jp

1. Alcaraz 42.3M (incl. 32M off‐court)

2. Djokovic 37.2 (25)

3. Gauff 27.1 (20)

4. Swiatek 26.7 (15)

5. Sinner 26.6 (15)

6. Nadal 23.3 (23)

7. Medvedev 20.3 (13)

8. Osaka 14.6 (14)

9. Ruud 13.9 (10)

10.Sabalenka 13.7 (7) — Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 23, 2024

Djokovic et deuxième tandis que Coco Gauff et ses 27 millions de dollars se classent à la troi­sième posi­tion. Toujours inté­res­sant égale­ment de voir que Nadal se classe sixième en ayant joué presque aucun match !