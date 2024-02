Adriano Panatta, ancien vain­queur de Roland‐Garros, et qui était jusqu’à cette semaine avec Jannik Sinner le joueur Italien le mieux classé de l’his­toire, a bel et bien été dépassé par son jeune compa­triote, qui est passé 3e mondial après son titre à Rotterdam.

Mais la légende italienne n’était pas mécon­tente, au contraire. Dans des propos rapportés par OKtennis, Panatta n’a pas tari d’éloges sur Sinner, allant même jusqu’à parier que le récent vain­queur de l’Open d’Australie attein­drait la place de numéro 1 mondial dès 2024.

« Il est 3e mondial aujourd’hui, mais 2e demain, et même numéro 1 un jour. En fait, je vous parie qu’il le sera déjà cette année. Il n’est pas en concur­rence avec moi, je le sais bien et heureu­se­ment je suis convaincu qu’il le sait tout autant. Ce n’est pas à moi, et encore moins à Pietrangeli, qu’il faut le comparer, mais à Carloq Alcaraz et peut‐être Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. »