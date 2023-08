Après être revenu sur le retour en forme de Gaël Monfils, Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, s’est égale­ment exprimé sur la fameuse finale du Masters 1000 de Cincinnati entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Finale remportée par le Serbe après un duel intense de 3h50 de jeu.

Pour l’an­cien 2e joueur mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, cette riva­lité ne fait que commencer entre deux joueurs qui se craignent et apprennent de mieux en mieux à se connaître.

« Alcaraz et Djokovic ont montré que s’ils ne jouent pas à 100% l’un contre l’autre, ils savent qu’ils n’ont aucune chance de l’emporter. Ils ne peuvent pas se laisser abattre une minute. Ils savent qu’à chaque fois qu’ils entre­ront sur le court, ce sera une énorme bataille. Ils se connaissent de plus en plus. Pour Carlos, il est impor­tant d’être sur le court contre quel­qu’un comme Djokovic qui a telle­ment d’ex­pé­rience, d’ap­prendre ce qu’il doit faire dans les moments impor­tants, comment il doit se comporter, comment lui infliger le plus de dégâts… Pour Djokovic il est égale­ment essen­tiel de comprendre la puis­sance de Carlos , la façon dont il se déplace, dont il se bat, comment il frappe et varie les coups. Les deux apprennent à se connaître. C’est un combat formi­dable poussé à l’extrême. »