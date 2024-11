L’ancien joueur espa­gnol qui est aussi un talen­tueux consul­tant pour Eurosport s’est exprimé au sujet de l’ap­port tech­nique et tactique qu’Andy Murray pour­rait ou même « devrait » mettre en place en tant que nouveau coach de Nole.

« Novak, parce qu’il a été très régu­lier, très solide et presque comme une machine parfaite. Mais pour l’ins­tant, les autres gars sont un peu plus jeunes, ils bougent un peu plus vite. Je m’at­tends donc à une version très agres­sive de Novak, sinon il aura du mal. Il peut juste reculer et courir. Je veux dire, il devra faire ça pour défendre parce que, défi­ni­ti­ve­ment, quand vous jouez contre les meilleurs gars, vous devez aussi savoir comment défendre, parce que vous ne pouvez pas toujours vous mettre en position. »