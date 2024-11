Oncle, forma­teur et entraî­neur de Rafael Nadal, Toni Nadal a été invité à dévoiler ses meilleurs moments aux côtés de son neveu alors que celui‐ci vient de mettre un terme défi­nitif à sa carrière.

Et fidèle à ses prin­cipes, Toni a préféré se souvenir du chemin plutôt que de la destination.

« Je me souvien­drai, bien sûr, de la finale de Wimbledon [2008], des finales de Roland Garros, des tour­nois de Monte‐Carlo. Mais je me souvien­drai surtout du processus qui a permis à Rafael de remporter ces victoires. Je lui ai dit plusieurs fois : Si tu n’aimes pas le processus, tu auras du mal à aimer le résultat. J’ai toujours accordé beau­coup d’im­por­tance au processus que nous avons suivi. Depuis que j’ai cessé d’en­traîner Rafael, je me souviens parfois de victoires loin­taines, mais aussi de séances d’en­traî­ne­ment au Club de tennis de Manacor, lorsque Rafael était encore un enfant, essayant d’amé­liorer son coup droit et son revers. »