Présent en 2023 en tant que spec­ta­teur et premier supporter pour le sacre de l’Italie en Coupe Davis, Matteo Berrettini était cette année l’un des prin­ci­paux acteurs du deuxième titre d’af­filée puis­qu’il a apporté deux points cruciaux face à l’Australie et les Pays‐Bas et permis à Jannik Sinner de jouer avec moins de pression.

Interrogé en confé­rence de presse sur cet accom­plis­se­ment, Matteo a révélé ce que son compa­triote et ami lui avait dit.

« Lorsque nous nous sommes serrés dans les bras en 2023 après le dernier point, Jannik m’a dit qu’il aime­rait gagner la Coupe Davis avec moi. Il ne m’a pas dit l’année prochaine, mais tôt ou tard, mais nous sommes légè­re­ment compé­ti­tifs et nous avons décidé de la gagner main­te­nant ! Cela montre le niveau du tennis italien en ce moment. »