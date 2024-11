S’exprimant pour une télé de Honk Kong, le joueur russe a confirmé qu’il avait commencé des grands travaux dans son jeu pour rester dans le haut‐niveau et surtout progresser en ayant de nouvelles armes. Il est récon­for­tant de constater qu’il a pris conscience des limites de sa tactique basée unique­ment ou presque sur sa puis­sance en coup droit.

« Je travaille dans une direc­tion légè­re­ment diffé­rente main­te­nant et je commence à sentir que je réussis. Donc je veux juste conti­nuer comme ça, mieux jouer au filet. Il y a eu de nombreux matches où j’ai perdu d’un ou deux points, et la diffé­rence, c’est que j’ai mal joué au filet. Cela m’a déçu au moment le plus impor­tant du match. Je commence aussi à m’amé­liorer sur des éléments comme le service avec un léger chan­ge­ment de rythme. Vous devez le faire un peu chaque jour. C’est donc ce travail et ces chan­ge­ments que je vais accom­plir quoti­dien­ne­ment car c’est la pré‐saison et nous avons le temps de mettre tout cela en place »