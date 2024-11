L’ancien joueuse améri­caine est très atten­tive à ce qu’il se passe sur le circuit et ses analyses tech­niques sont aussi précieuses. Bien sûr, elle s’in­té­resse plus concrè­te­ment aux athlètes améri­cains mais il a aussi un oeil sur tous les cham­pions. S’exprimant récem­ment sur l’avenir de Taylor Fritz, elle a iden­tifié ce qui « clochait » dans son jeu pour qu’il parvienne à gagner un Grand Chelem et « tout » se passe quand Taylor décide de « grimper » au filet selon elle.

« Je crois que Taylor peut gagner un Majeur, mais j’ai l’im­pres­sion que son jeu au filet doit s’amé­liorer de façon signi­fi­ca­tive parce que lors­qu’il frappe un, deux ou trois bons coups dans un rallye comme Sinner ou Alcaraz, la suite doit se finir souvent au filet pour conclure et dans ce domaine Taylor n’a pas confiance, c’est toujours approxi­matif. J’ai l’im­pres­sion que c’est le seul domaine qui l’empêche d’être un candidat possible au Grand Chelem. Je pense qu’il peut y arriver, mais c’est là qu’Alcaraz et Sinner se distinguent des autres. Si Taylor veut passer à l’étape suivante, je pense qu’il doit améliorer ce domaine, parce que je pense qu’il est le seul à pouvoir perturber ces deux‐là dans les grands chelems »