Au cours d’un entre­tien réalisé pour le quoti­dien austra­lien The Age dans lequel il évoque ses ambi­tions pour 2024 et sa rela­tion avec l’Open d’Australie, Andy Murray est égale­ment revenu sur son triste bilan sur ce tournoi où il s’est incliné à cinq reprises en finale (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) dont une fois face à Roger Federer et quatre contre Novak Djokovic).

« J’espère faire mieux que l’année dernière. Je n’ai pas eu l’im­pres­sion d’avoir bien joué l’année dernière. J’ai perdu un certain nombre de matchs que j’au­rais pu gagner. J’espère qu’avec quelques amélio­ra­tions, je pourrai défier les meilleurs joueurs. J’ai vécu de grands moments ici. J’ai joué quelques‐uns de mes meilleurs matchs ici au fil des ans. J’aurais aimé jouer contre quel­qu’un d’autre lors de ces finales, mais cela n’a pas été le cas. »