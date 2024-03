Après avoir défendu Rafael Nadal dans le dernier épisode de son podcast, Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial a une fois de plus évoqué le cas de l’Espagnol et notam­ment son atti­tude parfois jugée trop modeste en confé­rence de presse.

Si l’Américain pensait au début qu’il en faisait trop, il a fina­le­ment changé d’avis en le voyant évoluer en coulisses.

« C’est beau­coup d’in­ten­tion de se présenter d’une certaine manière, mais ensuite vous le voyez dans les coulisses et la façon dont il fonc­tion­nait, la façon dont il trai­tait les gens. On se dit alors : ‘D’accord, ce type est ce qu’il est’. C’est ce genre d’être humain. C’était bien de voir quel­qu’un qui domine complè­te­ment et qui a peur du prochain résultat. Cela l’a rendu compré­hen­sible, surtout pour quel­qu’un comme moi qui voit ces trois gars (Federer, Nadal Djokovic) comme des super‐héros absolus. Mais, pour moi, c’est lui qui était le plus accessible. »