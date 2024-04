Après avoir formulé une hypo­thèse crédible mais peu probable concer­nant l’iden­tité du futur entraî­neur de Novak Djokovic, après la sépa­ra­tion du numéro 1 mondial avec Goran Ivanisevic, Andy Roddick a fait un peu d’humour.

L’Américain et ancien numéro 1 mondial, via son podcast, a expliqué que le Serbe n’avait fina­le­ment pas besoin d’un entraî­neur pour être perfor­mant compte tenu de son expé­rience et de son talent.

« Mais c’est déjà une ques­tion étran­ge­ment formulée, car a‑t‐il vrai­ment besoin d’un entraî­neur ? Par exemple, je pense que même mon chat pour­rait l’en­traîner et faire du très bon travail, proba­ble­ment gagner un tas de matchs. »