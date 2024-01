Medvedev a encore vécu une désillu­sion en finale de l’Open d’Australie, fina­le­ment battu par Sinner alors qu’il avait un avan­tage de deux sets.

Compliqué pour le Russe qui a désor­mais joué un total de six finales en Grand Chelem pour en n’rem­porter qu’une seule, à l’US Open 2021.

Andy Roddick a bien connu ce senti­ment, pour avoir lui disputé 5 finales de Grand Chelem avec au final une seule victoire, chez lui, lors de l’US Open 2003. Mais l’an­cien numéro 1 mondial n’ose­rait même pas se comparer à Daniil Medvedev, comme il l’a dit dans le podcast Served with Andy Roddick.

« C’est l’un des joueurs les plus sous‐estimés de tous les temps. Je suis prêt à me jeter sous un bus pour cette ques­tion. Il est meilleur que je ne l’ai jamais été. Il a remporté une finale du Masters, a été numéro 1 mondial et a battu Novak Djokovic en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Si quel­qu’un dit de lui qu’il est ‘l’es­poir d’un seul Grand Chelem’, c’est qu’il est idiot et qu’il ne sait pas de quoi il parle. »