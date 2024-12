Après avoir réfléchi à ce que Rafael Nadal et Roger Federer pour­raient apporter à un joueur comme Carlos Alcaraz, l’ancien numéro 10 mondial Arnaud Clément a imaginé pour Eurosport une impro­bable colla­bo­ra­tion entre la légende espa­gnole et… Andrey Rublev.

« On a défini Nadal pendant très long­temps comme une grosse brute du fond du court. C’est extrê­me­ment réduc­teur. Il avait une palette de coups très large et des notions tactiques très pous­sées. Ce qui manque à Rublev, c’est juste­ment ce côté tactique avec des carences tech­niques dans le jeu vers l’avant. Il pour­rait le faire progresser sur la manière de finir au filet, lui donner une autre option, ce qui lui permet­trait de plus surprendre ses adversaires. »