Alors qu’il n’a jamais vrai­ment hésité à dévoiler publi­que­ment ses très grandes ambi­tions, le Français Arthur Fils (19 ans) s’est exprimé prudem­ment après sa défaite en finale du Masters Next Gen lorsque L’Equipe lui a demandé s’il se sentait inspiré par Carlos Alcaraz (20 ans).

« Ce qu’Alcaraz a accompli est incroyable. Je ne sais pas si je suis capable de faire pareil. Je vais donner le maximum, mais ce n’est pas mon objectif à court terme. Je ne veux pas devenir numéro 1 mondial dans trois mois parce que c’est impos­sible. Je dois travailler, encore et encore et voir ce qu’il se passe. Ça passera par le travail au quoti­dien et donner mon maximum à chaque match. Et peut‐être qu’un jour je serai un cham­pion. J’espère ! Je progresse vite, mais pas autant que Carlos. Ce qu’il a fait est dingue. »