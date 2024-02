Les fans de tennis avaient l’ha­bi­tude d’aper­ce­voir Aneke Rune dans la box de son fils, Holger, à chaque match depuis le début de sa jeune carrière. Étonnamment absente ces dernières semaines, la mère et agent du 6e mondial a expliqué au média danois BT sa déci­sion de s’éloi­gner un peu.

« La raison pour laquelle je ne me suis pas retiré l’année dernière, c’est que tout est devenu un peu plus chao­tique que prévu. Il fallait donc qu’il y ait une certaine stabi­lité autour de Holger. Il a besoin de sécu­rité. Il doit y avoir de la recon­nais­sance autour des gens avec qui il travaille. Et c’est là main­te­nant, je peux le sentir. À bien des égards, je retrouve mon rôle que j’oc­cu­pais aupa­ra­vant en ce qui concerne la rela­tion person­nelle entre Holger et moi. »

De nouveau entraîné par Patrick Mouratoglou, après avoir colla­boré avec Boris Becker et Severin Luthi, Rune a sorti Michael Mmoh au premier tour de l’ATP 500 d’Acapulco (6−2, 6–3).