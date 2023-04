En Bosnie, Novak Djokovic a fait quelques décla­ra­tions très inté­res­santes avant l’ATP 250 de Banja Luka, tournoi qui remplace celui de Belgrade cette année. Il s’est d’abord exprimé sur l’état de son coude depuis son élimi­na­tion en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo avant d’évo­quer sans langue de bois son travail mental actuel.

« Le plus grand obstacle pour moi aujourd’hui se nomme Novak Djokovic : si je peux le battre, je peux battre n’im­porte quel adver­saire de l’autre côté du filet. Mon plus grand défi, ce sont les doutes inté­rieurs, les insé­cu­rités, la capa­cité à trouver l’équi­libre avec soi‐même pour être capable de jouer à son meilleur niveau. Essayer de trans­férer son niveau et son état de relaxa­tion des terrains d’en­traî­ne­ment au court est la chose la plus compli­quée et la plus complexe. Ce n’est pas pour rien que seuls quelques joueurs y parviennent au plus haut niveau. J’ai une routine que j’es­saie toujours de respecter et qui me met dans un état optimal pour donner le meilleur de moi‐même », a expliqué le numéro 1 mondial, opposé au jeune fran­çais Luca Van Assche (tombeur de Stan Wawrinka) pour son entrée en lice en huitièmes de finale.