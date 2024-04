Le passage de Rafael Nadal en confé­rence de presse était extrê­me­ment attendu. Il a eu lieu ce lundi après‐midi après son entraî­ne­ment du jour.

Absent depuis le tournoi de Brisbane en janvier, où il faisait son retour après quasi­ment un an sans jouer, le Majorquin a confirmé sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 500 de Barcelone, en affir­mant égale­ment que cette saison 2024 serait sa dernière.

« Je suis venu ici un peu à la dernière minute, car je ne savais pas si j’al­lais pouvoir jouer. Demain, je serai sur le terrain. Je me deman­dais si je pouvais ou si je ne pouvais pas. Ces deux années ont été diffi­ciles. Je viens de subir une grave opéra­tion de la hanche, dont il faut beau­coup de temps pour se remettre. Il se passe des choses dans le corps et je n’ai pas pu suivre le programme que je voulais. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Même si cela me fait mal, c’est ainsi. À ce stade de ma carrière, je suis dans une situa­tion diffé­rente. Pour moi, avant de regretter ce que je n’ai pas pu faire, c’est un cadeau d’être à Barcelone. Je consi­dère que c’est ma dernière année et je veux profiter de chaque instant. Je me sens prêt à jouer demain. Je ne me demande pas comment j’ar­ri­verai à desti­na­tion. Je sais que je suis en train de me préparer, mais je suis réaliste. Pour moi, être ici est une joie », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros.

Rafa Nadal anuncia que jugará el Conde de Godó de Barcelona.



🗣️ « Llegué aquí un poco deci­sión de último momento, porque no sabía si iba a poder jugar. Mañana voy a estar en pista » pic.twitter.com/c3DzHvMQxr — José Morón (@jmgmoron) April 15, 2024

Nadal affron­tera donc l’Italien Flavian Cobolli (62e mondial) mardi aux alen­tours de 16h !