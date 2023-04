Battu pour la 4ème fois en 4 confron­ta­tions, Stefanos a été dépassé par Carlos. En confé­rence de presse, le Grec a salué la maitrise tactique de son adversaire.

« C’est le joueur le plus intel­li­gent de tous les temps. Vous vous attendez à un gros coup droit, vous essayez de défendre, mais en même temps vous essayez d’aller de l’avant. Mes coups doivent être plus profonds, c’est la solu­tion. Je dois jouer plus près de la ligne de fond. Il a un tel toucher qu’il peut faire dix sur dix s’il le veut ».