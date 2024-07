Rafa est heureux, heureux de pouvoir jouer au tennis et de se préparer dans de bonnes condi­tions pour sa prochaine échéance, les Jeux olym­piques de Paris.

En confé­rence de presse à Bastad avant d’af­fronter Leo Borg au premier tour ce mardi, il a expliqué qu’il avait même osé envoyer un SMS à Björn Borg pour plai­santer comme le rapporte ce matin L’Équipe.

« J’ai envoyé un message à Björn en lui expli­quant que je voulais être perfor­mant à la Laver Cup, et surtout que comme il me connais­sait bien il ne fallait pas qu’il en profite pour donner des éléments tactiques à son fils », a déclaré Rafa avant de se montrer un peu plus sérieux : « C’est un premier tour spécial, mais il faut que je fasse un match sérieux. »