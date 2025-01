Eliminé en simple et en double sur le tournoi de Brisbane, Nick Kyrgios va désor­mais pouvoir se concen­trer sur l’Open d’Australie qui débute onze dix jour (du 12 au 26 janvier).

Suite à sa défaite face au Français Mpetshi Perricard, l’Australien, en confé­rence de presse, a évoqué cette prochaine échéance, lui qui a été opéré d’une rupture du liga­ment inter­os­seux scapho‐lunaire.

« Aucun joueur de tennis n’a jamais subi cette opéra­tion et tenté de revenir pour jouer à nouveau. Tout est vrai­ment expé­ri­mental. Je n’ai pas vrai­ment de proto­cole sur ce que ça va donner ou comment ça va évoluer. J’étais vrai­ment enthou­siaste pour l’Open d’Australie. Après aujourd’hui (mardi), je me dis que si je peux jouer, je jouerai. J’ai presque besoin d’un miracle, et que les étoiles s’alignent pour que mon poignet tienne dans un Grand Chelem. »