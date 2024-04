Alors qu’il avait songé vrai­ment rangé poresque sa raquette après avoir accu­mulé les défaites, le Français se refait une santé en Roumanie où il est dans le dernier carré. Il s’est confié à l’Equipe sur cette période déli­cate qu’il a décidé d’affronter.

« Quand tu enchaînes les défaites, tu as encore un peu moins envie de t’en­traîner. Et puis j’ai quand même un jeu à risque, qui marche à la confiance. Et tu réussis moins de coups gagnants quand tu trembles un peu. C’est un tout » explique le Franclien qui est venu seul en Roumanie : « Je suis à Bucarest en solo. Je suis toujours à la All In Academy mais j’ai arrêté avec mes entraî­neurs. On se parle avec Thierry Ascione (le direc­teur de la All In) avant ou après les matches, mais sinon je me débrouille tout seul en ce moment »