Alexander Zverev jouait hier son premier match à Cincinnati, et a sorti une perfor­mance complète pour éliminer faci­le­ment Karen Khachanov, 6–3, 6–2.

Sur des courts qui ont été décrits par Jack Draper comme ‘les courts les plus rapides sur lesquels il a joué’, les condi­tions semblent parti­cu­lières dans l’Ohio, et Alexander Zverev et plutôt du même avis.

Selon l’Allemand, dur de s’adapter à ces terrains, comme il l’a déclaré dans une inter­view pour l’ATP.

« C’est proba­ble­ment l’un des courts les plus rapides sur lesquels nous jouons cette année. Les condi­tions sont très, très rapides. Je pense que la balle passe très, très vite dans les airs. C’est parfois diffi­cile de contrôler la balle… il faut vrai­ment du temps pour s’y habituer. »