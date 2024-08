Difficile d’ima­gine un joueur aussi concentré et calme que Yoshihito Nishioka péter les plombs…

Et pour­tant, lors de son match d’hier face à Hubert Hurkacz, le Japonais a tota­le­ment craqué et a fini par écopé d’un jeu de péna­lité.

Un compor­te­ment que l’on ne voit presque jamais au niveau profes­sionnel, et que l’on n’ima­gi­nait encore moins venir de Nishioka.

Après avoir laissé passer la frus­tra­tion, le Japonais s’est exprimé sur ce passage et a tenu à sexcuser auprès de ses fans.

« J’étais déjà frustré avant le tie‐break du deuxième set. Dans le troi­sième set, quand il m’a breaké, j’ai eu l’im­pres­sion que tout lui reve­nait et rien à moi. J’ai bien joué, mais tout lui est revenu, c’est de là que venait la frus­tra­tion. Je suis vrai­ment désolé pour mes fans : j’ai montré mon meilleur tennis jusqu’au deuxième set, où je n’ai pas pu l’emporter. J’espère que j’aurai un peu de chance à l’US Open. Je pense que je me sens de mieux en mieux au tennis chaque jour. Je dois prendre soin de mon corps et me préparer pour l’US Open. Je pense que je peux jouer du bon tennis là‐bas. »