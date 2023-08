📊 Pour la deuxième fois depuis 1990, deux joueurs de plus de 36 ans vont s’af­fronter en Masters 1000 :



▪️ Shanghai 2017

🇪🇸 Feliciano Lopez vs Ivo Karlovic 🇭🇷



▪️ Cincinnati 2023

🇷🇸 Novak Djokovic vs Gaël Monfils 🇫🇷 pic.twitter.com/SIM1DPomBX