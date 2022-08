Pour son retour à Cincinnati après plus d’un mois sans compé­ti­tion, à cause de sa déchi­rure aux abdo­mi­naux contractée à Wimbledon, Rafael Nadal s’est incliné dès son entrée en lice.

Un fait extrê­me­ment rare car il n’avait plus quitté un tournoi sans victoire depuis le Masters en 2017. Il avait perdu contre David Goffin avant de déclarer forfait pour la suite du tournoi.

Le Majorquin n’avait plus flanché non plus face à un adver­saire aussi mal classé depuis 2006 (défaite contre Joachim Johansson, alors 690e, à Stockholm).

Il faut tout même bien insister sur le fait que le clas­se­ment actuel de Borna Coric (152e), blessé à l’épaule pendant un an entre 2021 et 2022, ne reflète pas du tout son niveau. Seulement âgé de 25 ans aujourd’hui, il a été 12e mondial en 2018.

▪️Nadal no se iba sin victo­rias de un torneo desde las ATP Finals 2017.



▪️No perdía ante un rival de ranking tan bajo (Coric, #152) desde Estocolmo 2006 (Johansson, #690)



▪️Llegará al US Open sin victo­rias sobre cemento en la gira previa. No le sucedía desde 2004. pic.twitter.com/cXYn5KdMV3 — Fernando Murciego (@fermurciego) August 18, 2022

Et ce n’est pas tout car Rafa se rendra à l’US Open sans victoire sur dur lors de la tournée améri­caine pour la première fois depuis…2004. Attention, rien n’est impos­sible avec l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.