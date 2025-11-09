AccueilATPATP FinalsNovak Djokovic, forfait pour le Masters de Turin : "J'ai eu des...
ATP Finals

Novak Djokovic, forfait pour le Masters de Turin : « J’ai eu des problèmes à l’épaule pendant tout le tournoi. J’ai pris de forts anti­dou­leurs pour jouer en finale »

Thomas S
Par Thomas S

-

1412

Après sa victoire à Athènes face à Lorenzo Musetti, Novak Djokovic n’a pas attendu long­temps pour annoncer son forfait pour le Masters de Turin, en raison d’une bles­sure persis­tante. Le Serbe a donné plus de détails sur cette bles­sure en confé­rence de presse, révé­lant notam­ment qu’il avait du joueur la finale sous antidouleurs.

« J’ai eu des problèmes à l’épaule pendant tout le tournoi. J’ai pris de forts anti­dou­leurs pour jouer en finale. Quand les effets secon­daires dimi­nue­ront, ça ne sera pas agréable. Je n’aurais pas pu jouer à Turin au niveau requis, compte tenu des problèmes. », a‑t‐il expliqué.

Place au repos et aux soins pour Nole, qui vient tout de même de battre un nouveau record.

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 12:14

Article précédent
Carlos Alcaraz peau­fine son jeu avant d’af­fronter De Minaur : il a hâte d’en découdre !
Article suivant
Tout comme Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka avait hâte d’être en vacances : « Je vais me détendre aux Maldives avec un verre de tequila »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.