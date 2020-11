Alors que toutes les suppositions sur l’organisation de l’Open d’Australie tombent, en ce moment sur les médias australiens, Novak Djokovic s’est exprimé au sujet du public. Comme tous les autres joueurs, cette absence comment à être pesante et difficile à supporter : « Si l’Australie arrive, j’entends que nous allons avoir au moins je pense que 50 % de la capacité du stade, donc, je signifie, c’est beaucoup. Je pense que même 10 % serait énorme pour nous à ce stade. Tu sais, juste entendre les applaudissements et entendre les fans et, vous savez, sentir leur énergie et leur émotion et leur genre d’excitation d’être là et vous encourager sur le terrain, c’est quelque chose que je pense que nous manquons tous«