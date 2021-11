Pierre‐Hugues Herbert et Nicolas peuvent remer­cier Rajeev Ram et Joe Salisbury. Ces derniers, vain­queurs au forceps de la paire Cabal/Farah (7–5, 2–6, 11–9) ce vendredi, permettent aux Français d’être déjà quali­fiés pour le dernier du Masters de Turin avant même leur duel de ce soir face Jamie Murray et Bruno Soares.

Une excel­lente nouvelle pour nos Tricolores qui vont donc pouvoir jouer sans pres­sion et préparer tran­quille­ment leur demie de ce samedi. Finalistes en 2018 et lauréats en 2019, P2H et Mahut visent plus que jamais un deuxième sacre sur ce tournoi des maîtres avant de prendre part aux phases finales de la Coupe Davis avec la France à partir du 25 novembre prochain.