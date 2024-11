Casper Ruud, Alex de Minaur et Andrey Rublev peuvent souf­fler un grand coup.

Suite au forfait de Novak Djokovic, ils sont offi­ciel­le­ment quali­fiés pour le Masters et rejoignent Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev.

A noter que Ruud et Rublev sont engagés cette semaine à Metz, et De Minaur à Belgrade, où ils devaient tenter de décro­cher leur ticket pour Turin (12 au 19 novembre).

So the ATP Finals field for 2024 is set :



Jannik Sinner

Alexander Zverev

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Taylor Fritz

Casper Ruud

Alex De Minaur

Andrey Rublev



Alternates :

Grigor Dimitrov

Stefanos Tsitsipas https://t.co/mTHJsgHcfi