En confé­rence de presse après sa victoire contre son ami Andrey Rublev, pour leur premier match de poule au Masters, Daniil Medvedev a commenté la défaite de Carlos Alcaraz contre Alexander Zverev dans ce même groupe lundi après‐midi à Turin. Et il n’a pas vrai­ment été surpris.

« Si vous m’aviez posé la ques­tion il y a trois mois, j’au­rais dit oui. Mais le tennis est un sport compliqué. En ce moment, pour une raison ou pour une autre, on sent que Carlos joue un peu plus lente­ment. Il n’a pas la même confiance qu’il avait tout au long de l’année. Cela peut arriver à tout le monde. C’est même arrivé à Novak Djokovic lors­qu’il était plus jeune. La ques­tion est de savoir à quelle vitesse il va retrouver son meilleur tennis. Sur ce tournoi ? L’année prochaine ? À la fin du deuxième set, une stat indi­quait que les coups de Zverev étaient plus rapides que ceux d’Alcaraz, ce qui était assez surpre­nant. En début de match, Carlos ne jouait vrai­ment pas à son meilleur. Et Sacha peut très bien jouer, il sert très bien, donc je ne suis pas tant surpris. Ce sera inté­res­sant de jouer contre lui pour la 18e fois (mercredi soir, ndlr). »