Interviewé sur le court juste après sa victoire face à Carlos Alcaraz sur le Masters de Turin, Casper Ruud a révélé que l’Espagnol était bel et bien diminué à cause d’un gros rhume. Une belle occa­sion qu’il a su saisir.

« Je savais qu’il avait peut‐être un petit rhume. Je l’ai vu reni­fler dans la zone réservé aux joueurs, toujours avec un mouchoir sur le nez. C’est un signe qu’il ne serait peut‐être pas forcé­ment à 100 % physi­que­ment. Bien sûr, c’est triste et pas bon pour lui. Mais cela fait aussi partie du jeu. Je le savais en arri­vant. J’ai essayé de le faire jouer des échanges et de faire de mon mieux. Ce n’est pas facile. Quand vous savez que quelqu’un n’est pas à 100 %, vous êtes stressé. Vous vous dites : ‘Oh, c’est une très grande chance pour moi de gagner’. J’ai essayé de rester dans mon monde, dans l’instant présent. Heureusement, j’ai pris un bon départ. Au deuxième set, j’ai réussi à renverser la situa­tion et à jouer du bon tennis à la fin. »