Depuis sa finale à l’US Open où il était passé à côté, Taylor s’est remis en cause et il a trouvé des solu­tions pour améliorer son jeu même s’il ne veut pas tout expliquer.

« Tout d’abord, je ne veux pas vrai­ment dévoiler les choses sur lesquelles j’ai travaillées, car je pense que cela donne­rait à tout le monde une meilleure idée de ce avec quoi je me sentais peut‐être mal à l’aise. Mais en gros, je frappe beau­coup mieux certains coups droits qu’a­vant. C’est un vrai chan­ge­ment. C’est quelque chose sur lequel j’ai récem­ment commencé à travailler. J’ai remarqué que cela me déran­geait plus, en parti­cu­lier dans les confron­ta­tions avec les meilleurs joueurs et cela est une armé supplé­men­taire face aux meilleurs joueurs du circuit »