Après avoir écrasé Casper Ruud en demi‐finales du Masters, et ainsi enre­gistré une quatrième depuis le début du tournoi sans concéder de set, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a répondu à la ques­tion suivante, rapportée par Ubitennis : « On n’est quasi­ment plus impres­sionné par vos victoires, vous gagnez faci­le­ment contre des joueurs phéno­mé­naux. Est‐ce que cela a encore un effet sur vous ou y êtes‐vous aussi habitué ? »

Sinner : « Ce n’est abso­lu­ment pas normal, chaque jour est impré­vi­sible, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il y aura des jours où ça se passera ou je ne me sentirai pas bien, parfois ce sera diffi­cile de trouver la solu­tion. Mais je pense que je joue à un très haut niveau, je suis venu ici avant les autres juste­ment pour être au top de ma forme. Durant la saison nous avons fait certains choix pour arriver frais en fin de saison, il y a plusieurs choses à consi­dérer. Je suis égale­ment surpris par la situa­tion car je menti­rais si tout était normal, je ne pren­drai jamais pour acquis tout ce que je fais sur le terrain. »

Finaliste battu par Novak Djokovic l’an dernier, l’Italien tentera de remporter son premier titre à Turin ce dimanche face à Taylor Fritz, qu’il a battu en phases de groupes (6−4, 6–4).