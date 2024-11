Viktor est un ami très proche de Novak Djokovic, et il s’est exprimé chez nos confrères de SportKlub sur la situa­tion du Serbe. S’il a évoqué la possi­bi­lité qu’un nouveau coach de renom puisse aider Novak, il croit aussi que le Serbe peut réaliser encore de grandes choses.

« Je connais Nole depuis long­temps et je sais ce que ça fait quand il « mord » vrai­ment. C’était comme ça aux Jeux Olympiques. Cela s’est vu dès le premier entraî­ne­ment, c’était pareil à Paris. Je ne dis pas qu’il est détendu lors d’autres tour­nois, mais il y a beau­coup plus de concen­tra­tion et d’at­ten­tion aux détails quand il le veut vrai­ment. C’est incroyable ce qu’il a réalisé. Quand il croit en quelque chose, il est vrai­ment le plus fort et il n’y a pas d’égal à lui