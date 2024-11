La saison se termine pour l’Allemand et il a logi­que­ment tiré des conclu­sions lors de sa dernière confé­rence de presse après sa défaite face à Taylor Fritz. Le bilan est plus que positif même si quelques défaites ont été cruelles.

« J’ai joué des matchs fantas­tiques. J’ai gagné 65 matchs, quelque chose comme ça. Ça a été une année inté­res­sante pour moi, surtout après ma bles­sure. C’était en quelque sorte ma première année de retour à la compé­ti­tion à ce niveau et de parti­ci­pa­tion à de gros tour­nois. J’ai remporté deux tour­nois Masters. Mais ce qui reste en mémoire, ce sont les défaites diffi­ciles que tu as subies notam­ment la défaite à l’Open d’Australie contre Daniil, la finale de Roland‐Garros contre Carlos. C’est ancré dans ma mémoire Vous pouvez me faire confiance, je vais tout faire pour être de retour dans les mêmes moments, dans la même posi­tion l’année prochaine »