Pour la première finale de sa carrière sur le circuit prin­cipal, Quentin Halys n’a pas fait le poids contre Matteo Berrettini à Gstaad (6−3, 6–1, en 59 minutes).

Lors de la céré­monie de remise des prix, le Français de 27 ans avait forcé­ment du mal à cacher sa déception.

« Je suis évidem­ment très déçu de ma perfor­mance aujourd’hui. Ça n’a vrai­ment pas été un bon match pour moi. Un peu désolé de cette perfor­mance. Ça a été la plus belle semaine de ma carrière et la finir de cette manière est un peu déce­vant. Je suis très triste. Mais merci de m’avoir fait vivre ces émotions tout au long de la semaine, c’était incroyable et un réel plaisir », a déclaré celui qui fera un grand bon au clas­se­ment pour s’ins­taller aux alen­tours de la 125e place mondiale.