Tombeur en deux sets de Tomas Machac et Dominik Keopfer, Arthur Fils va défier Alexander Zverev en quarts de finale de l’ATP 500 de Halle ce vendredi.

Consultant pour Eurosport, Arnaud Di Pasquale apprécie les inten­tions de jeu du Français sur gazon.

« Physiquement, il doit vrai­ment imposer cette inten­sité, et il a tendance à parfois ne pas mettre assez d’en­ga­ge­ment. Il doit faire peur et mal avec ça, c’est une force et une arme. Le gazon l’oblige à être agressif tout le temps. Si tu ne l’es pas sur cette surface, tu es dominé, tu subis et c’est une catas­trophe. Ce que j’ai constaté sur son match contre Koepfer, c’est qu’il avait la volonté de prendre l’échange à son compte, d’être bien sur ses appuis et de ne pas trop reculer. Il a bien contré en revers et a fait le jeu avec son coup droit. »