Alcaraz : « J’espère arriver à six sur six cette année »

Grâce à une montée en puis­sance impres­sion­nante cette semaine, Carlos Alcaraz a assumé son statut de tête de série numéro 1 en rejoi­gnant la finale de l’ATP 500 d’Hambourg. L’Espagnol a joué cinq finales pour le moment sur le circuit ATP, et les a toute gagnées. Il en a même déjà remporté deux en ATP 500 et deux en Masters 1000.

Carlito a donc l’ex­pé­rience de ces grands événe­ments et compte bien rester invin­cible dans le domaine même s’il se méfie de son adver­saire, Lorenzo Musetti.

« Musetti joue très bien et il est clair que c’est un grand joueur. Ce sera une belle finale. Il a joué de très bonnes parties avant le match pour le titre, ce que j’ai égale­ment fait, donc je suis très confiant. J’espère arriver à six sur six cette année », a annoncé Alcaraz.

Les deux joueurs se sont affrontés une fois seule­ment, au Challenger de Trieste en Italie juste après la pause à cause de la pandémie. Alcaraz s’était imposé en trois sets.

La finale entre ces deux grands talents débute à 15h sur la terre battue allemande.