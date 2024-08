Battu dès son entrée en lice aux Jeux Olympiques par sa bête noire, Matteo Arnaldi, Arthur Fils n’a pas réussi à garder la dyna­mique de sa victoire lors de l’ATP 500 d’Hambourg, quelques jours plus tôt.

Malgré tout, le jeune Français continue sa progres­sion, et a d’ailleurs fait une révé­la­tion assez dingue, lors du ‘Media Day’ du Masters 1000 de Montréal.

En effet, il semble que le protégé de Sébastien Grosjean soit arrivé à Hambourg sans la moindre prépa­ra­tion, et est tout de même parvenu à remporter le tournoi !

« J’étais en vacances avec des amis et puis mon coach m’ap­pelle pour me conseiller d’aller jouer à Hambourg. Je me suis : ‘Ok, si tu veux’ mais après tout, j’étais quand même en vacances. Et puis j’ar­rive sans aucune prépa­ra­tion, le premier match contre Munar était très dur, il jouait un super tennis et je faisais de mon mieux pour m’en sortir. Au deuxième tour j’ai un autre gros test contre Laslo Djere. Mais vous connaissez la fin, avec cette victoire contre Zverev ! »