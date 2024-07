Dire que l’at­ti­tude de Zverev lors de la finale face à Fils a été détes­table est un euphé­misme. Ne s’at­ten­dant pas surement à une telle résis­tance, l’Allemand a confirmé qu’il est capable de tenter d’uti­liser son statut pour aller au delà du fair‐play.

Cela s’est confirmé sur les fameuses marques qu’il présente à l’ar­bitre qui sont souvent fausses ou encore quand il a décidé d’in­vec­tiver le Français a un chan­ge­ment de côté. Mais son courage s’ar­rête là car une fois que la partie est terminée, Sascha doit réaliser comme un enfant gâté qu’il a dépassé les bornes. La « cham­pagne shower » impro­visée l’atteste.

Alors quand en confé­rence de presse, les médias lui demandent quelques expli­ca­tions, son courage s’éva­pore une nouvelle fois surtout comme quand on évoque le fameux service à la cuillère tenté par son adversaire.

« Je n’ai pas trouvé cela irres­pec­tueux du tout. Il peut faire ce qu’il veut. Et je ne pense pas non plus que ce soit une mauvaise tactique. Je me trouve à 10 mètres de la ligne de fond et je suis fatigué à un moment donné du troi­sième set. »

Concernant la discus­sion qu’il a provoqué par la suite, l’Allemand est moins précis, c’est le moins que l’on puisse dire : « Je ne dis rien. ».…il vaut mieux…

