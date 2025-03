Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite contre Daniil Medvedev en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (6−4, 2–6, 7–6 [7]), Arthur Fils est revenu sur la balle de match frus­trante pour lui.

« C’est sûr que je dois y aller. Mais parfois il faut que j’y aille d’une façon diffé­rente. Par exemple, sur le point à 7–7 j’en­chaîne trois coups droits dans le même espace, c’est sûr que ce sont des choses à modi­fier. C’est bien, j’y vais, mais pas assez intel­li­gem­ment malheu­reu­se­ment. Après, le dernier point, pff je fais une bonne volée et puis au final je ne savais pas qu’il pouvait taper un passing comme ça et je me retrouve un peu surpris. Je ne peux pas jouer l’autre volée mais peut‐être que dans 99 % des cas ça aurait payé. Aujourd’hui ça ne l’a pas fait, c’est frus­trant, c’est comme ça… »