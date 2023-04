Interrogé à l’issue de sa victoire face à Schwartzman par l’Equipe, Hugo Grenier était bien sûr ravi d’ac­céder pour la première fois de sa carrière au 2ème tour d’un Masters 1000.

Depuis qu’il est arrivé à l’Elite Center de Cannes, Hugo a pris une nouvelle dimension.

Il a notam­ment atteint le fameux top 100. C’était d’ailleurs à cette occa­sion que nous lui avions consacré une double page dans notre N°82 de We Love Tennis Magazine.

Hier avec notre confrère, il est donc revenu encore sur cette idée d’une éclo­sion tardive.

« C’est ma première en Masters 1000 et c’est vrai­ment une super étape. Dans les temps de passage, je ne suis pas le plus précoce (sourire) mais j’ai toujours fait mon truc de mon côté et j’es­saie de fran­chir les étapes à mon rythme, concentré sur moi. Ce sont des tour­nois où tu as envie de bien jouer et de bien faire. C’est ce qui se passe donc c’est super. Je n’ai pas envie de m’ar­rêter ici. »

Au prochain tour, il sera opposé à Sebastian Korda qui revient sur les courts après un long moment de repos suite à une bles­sure au poignet.