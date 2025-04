S’il a décidé, malgré sa frac­ture à la main droite contractée de manière assez impro­bable, de pour­suivre la saison sur terre battue, Ugo Humbert rencontre des diffi­cultés à trouver des parte­naires d’en­traî­ne­ment. Le jour­na­liste de L’Equipe, Quentin Moynet, rapporte un coup de gueule du numéro 2 fran­çais, 22e mondial, après sa défaite contre son compa­triote Alexandre Muller au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

« Plus personne ne veut s’entraîner avec moi ! En tant que gaucher, c’est déjà compliqué, mais avec un doigt en moins, c’est pire. À Madrid, j’ai tapé toute la semaine avec des spar­rings. La semaine dernière à Munich, j’avais signé pour m’entraîner avec Cerundolo. Mais une heure avant l’entraînement, sans me le dire, il a signé avec un autre gars. Ça me rend fou ! Résultat, j’ai joué une demi‐heure avec mon kiné. C’est vrai­ment un monde de requins. »

Humbert : « La semaine dernière à Munich, j’avais signé pour m’entraîner avec Cerundolo. Mais une heure avant l’entraînement, sans me le dire, il a signé avec un autre gars. Ça me rend fou ! Résultat, j’ai joué une demi‐heure avec mon kiné. C’est vrai­ment un monde de requins. » — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) April 27, 2025

C’est dit !