Ce dimanche, à partir de 18h30, a lieu la finale de l’édi­tion 2021 du Masters 1000 de Madrid. Une finale qui va opposer l’Allemand Alexander Zverev à l’Italien Matteo Berrettini. Tous deux extrê­me­ment solides sur leur mise en jeu depuis le début de la semaine, on pour­rait donc assister à un duel parti­cu­liè­re­ment serré. Si Zverev possède la plus grande expé­rience, il sait que cela ne suffira pas face à un Berrettini en pleine « bourre » depuis plusieurs jours (titre à Belgrade et, donc, finale à Madrid).

« Il joue excep­tion­nel­le­ment bien cette semaine. J’ai vu qu’il avait remporté huit matchs de suite. Il est presque injouable en ce moment. Il frappe la balle si fort, et il sert extrê­me­ment bien. Il joue vrai­ment bien et je sais que ça va être un match difficile. »