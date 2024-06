Quelques semaines après avoir annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison, Dominic Thiem a accepté l’in­vi­ta­tion de l’ATP 250 de Majorque, où il avait contracté sa grave bles­sure au poignet en 2021.

Avant d’af­fronter Gaël Monfils au premier tour, le vain­queur de l’US Open 2020 s’est exprimé au micro de l’ATP.

« J’ai eu une très belle carrière, j’y ai toujours mis beau­coup de passion et je me suis donné à fond, mais main­te­nant que j’ai annoncé ma retraite, je suis très heureux, parce que je me suis enlevé beau­coup de stress. J’ai hâte de jouer mes derniers tour­nois, mais aussi tout ce qui vient après et j’es­saie de profiter de mes derniers mois autant que possible. »