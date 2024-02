Alors qu’Humbert va tenter de se quali­fier pour la finale ce samedi en tentant de domi­nier Hubert Hukacz, le tenant du titre, le palmarès du tournoi est clai­re­ment teinté de bleu blanc rouge avec notam­ment cinq finales 100% trico­lore et pas moins de six joueurs fran­çais ont soulevé le trophée : Forget, Santoro, Llodra, Tsonga (2), Simon (2), Clément. Sans oublier les fina­listes battus : Pioline, Bonzi, Monfils, Grosjean, P2H.…Autant dire qu’il fait bon être trico­lore quand on va sur le Canebière.